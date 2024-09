O impacto do Rock in Rio nas vendas de supermercados da Barra da Tijuca

Os supermercados da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, esperam um aumento de 12% nas vendas com o Rock in Rio, ocasionado pelo grande público que vai se deslocar para o festival. O levantamento foi realizado pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (ASSERJ)

De acordo com números oficiais do Rock in Rio, são esperadas cerca de 700 mil pessoas entre os dias 13 e 22 de setembro e essa movimentação promete injetar aproximadamente 2,9 bilhões de reais na economia da cidade.