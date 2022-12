O impacto do PIB e da fala de Jerome Powell na bolsa de valores

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, cresceu 0,4% no terceiro trimestre em relação ao trimestre anterior. Apesar de ser o quinto avanço consecutivo na série, o número ficou abaixo do consenso de mercado, que apontava para um crescimento de 0,7%. Além da repercussão desse importante medidor, os investidores também devem continuar precificando a tramitação da PEC da Transição. A possível redução da duração dessa proposta, de quatro para dois anos, já traz algum nível de alívio ao mercado. As bolsas europeias e asiáticas, assim como os futuros americanos, negociam em alta na manhã desta quinta-feira, 1°. O futuro do Ibovespa recuava 1% por volta das 9h30. No mercado internacional, os investidores repercutem as falas de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) na véspera, quando afirmou que é apropriado um ritmo menor de aumento nos juros do país já a partir do mês de dezembro.

Siga o Radar Econômico no Twitter