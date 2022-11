O impacto do leilão de quase R$ 3 bilhões em ações do Assaí

O grupo francês de varejo Casino anunciou que vai se desfazer de 10% dos atuais 41% de participação que detém na rede de atacarejo Assaí por meio de um follow-on. A oferta gira em torno de 2,7 bilhões de reais e deve ser concretizada na terça-feira, 29. O grupo ainda reserva a possibilidade de negociar mais 4% dessa participação no futuro. O Casino justifica a oferta como um movimento para “acelerar a redução de sua dívida”. Para alguns analistas, apesar de o leilão jorrar cerca de 140 milhões de ações do Assaí no mercado, ele é positivo para a rede porque aprimora sua governança e ajuda a pavimentar o caminho em busca de se transformar em uma corporation, uma companhia sem concentração significativa de um único acionista. “Vemos a transação como positiva porque melhora a liquidez das ações e deve levar a um ciclo de menor influência do Casino no Assaí, que esperamos que seja desdobrado em novos passos para melhorar a governança corporativa da companhia”, avalia a XP Investimentos em relatório. Por volta das 16h, as ações do Assaí subiam 1%.

