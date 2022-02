O impacto das tensões na Ucrânia na Petrobras e na bolsa brasileira

VEJA Mercado | Fechamento | 21 de fevereiro.

O assunto do dia foi, de novo, a tensão entre Rússia e Ucrânia. A diferença é que, agora, o risco de uma guerra cresceu substancialmente depois dos passos dados nas últimas horas. De um lado, o presidente russo, Vladimir Putin, reconheceu a independência de duas regiões rebeldes ucranianas, um claro sinal de desprestígio à capital Kiev. Do outro, a informação divulgada pela agência Reuters de que os Estados Unidos vão lançar um pacote de sanções que proibiria as instituições financeiras americanas de realizar transações para os grandes bancos russos. Pela primeira vez desde o início das disputas, as bolsas russas caíram mais de 10% em um único dia. O Ibovespa abriu a sessão em alta, mas virou para o negativo contaminado pelas incertezas geopolíticas e fechou em queda de 1,02%, aos 111.725 pontos. Só que nada disso faz o dólar subir. A moeda americana fechou em queda de 0,64%, a 5,107 reais, influenciada, ainda, pela entrada de capital externo no Brasil.

As ações da Petrobras, contudo, subiram 2,58% e revelam que o risco de uma guerra pode fazer as commodities subirem ainda mais — o que pode fazer os papéis da estatal subirem também. O petróleo brent, por exemplo, fechou em alta de 3,13%, a 94,2 dólares o barril. “A Rússia é uma das maiores produtoras de petróleo no mundo. Uma guerra, seja armada ou fria por meio de sanções, pode provocar um descompasso no balanço de oferta e demanda pela commodity. Isso traz mais volatilidade para a cotação e pode fazer com que os clientes comprem mais petróleo para não ter o risco de faltar lá na frente”, diz José Francisco Ferreira, estrategista de renda variável da Ágora Investimentos. As petrolíferas PetroRio e 3R Petroleum subiram 4,27% e 4,18%, nessa ordem.

No lado das baixas, destaque para a Americanas, que afundou 6,61% e continua com seu marketplace fora do ar depois de um ataque hacker. O burburinho em cima de sanções diplomáticas que envolveriam os sistemas financeiros americano e russo respingaram nos papeis das instituições financeiras aqui. Papéis como Itaú e Banco do Brasil fecharam em quedas de 2,45% e 2,14%, respectivamente. A terça-feira promete ser tensa. Os mercados americanos não abriram nesta segunda e prometem repercutir todo o imbróglio geopolítico amanhã. Os futuros europeus de Frankfurt e Paris já negociam em baixas de 3,83% e 3,45%, respectivamente.

