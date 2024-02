O impacto das falas de Lula sobre Israel no agronegócio

Em meio à crise gerada pela comparação feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação às ações de Israel na Palestina com o genocídio provocado por Adolf Hitler, o governo israelense classificou Lula como “persona non grata” enquanto não se retratar. A relação comercial entre os Brasil e Israel mudou a partir da invasão da Rússia à Ucrânia em 2022. A participação de Rússia e Israel na balança comercial junto ao Brasil é similar, de cerca de 0,2%. Apesar de discreta em participação geral, a incursão de Vladimir Putin impactou a importação de produtos importantes para o país: os fertilizantes e adubos da Rússia.

A participação de fertilizantes e adubos nos envios russos ao Brasil despencaram de 5,6 bilhões de dólares em 2022 para 3,5 bilhões de dólares em 2023. O Brasil, portanto, passou a importar adubos e fertilizantes de Israel em maior volume: no ano passado, 45% do total das importações oriundas de Israel foram deste tipo de insumo — enquanto pesticidas e fungicidas representaram 11% das importações brasileiras.

Em 2022, ano em que a aventura autoritária de Vladimir Putin se iniciou em território ucraniano, as importações do Brasil de fertilizantes e adubos vindos de Israel saltaram 188% em relação ao ano anterior. Em 2021, foram 397 milhões de dólares em produtos que entraram no Brasil — número que passou para 1,1 bilhão de dólares em 2022. No ano passado, as importações retraíram em 46,8%, e encerraram o ano em 608 milhões de dólares.