O impacto da tragédia do Rio Grande do Sul no mercado de seguros

A taxa de sinistralidade do mercado de seguros, que diz respeito à relação entre os custos e as receitas das seguradoras, cresceu 13,2 pontos percentuais, em maio, na comparação com o mesmo período do ano passado. É o que mostra a plataforma de análise de dados IRB+Inteligência. Após a tragédia provocada pelas chuvas no Rio Grande Sul, o índice passou de 42,2% para 55,4%.

O movimento ocorrido em maio foi consequência, principalmente, da alta nos sinistros dos segmentos Rural (+46,7 p.p.), Corporativo de Danos e Responsabilidades (+37,6 p.p.) e Automóvel (+11,6 p.p.), influenciada pelo efeito Rio Grande do Sul. Já a redução no acumulado do ano foi impulsionada, sobretudo, por Crédito e Garantia (-59,1 p.p.).