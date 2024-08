O impacto bilionário do Brasil com estudantes de medicina no exterior

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O Brasil deixa de arrecadar cerca de 6 bilhões de reais por ano com evasão de estudantes de medicina para o exterior, de acordo com estimativas da Associação dos Mantenedores Independentes Educadores do Ensino Superior (Amies).

Esse valor é calculado de acordo com o valor médio de um curso de medicina ao longo dos seis anos da graduação, que em 2022 era de 684 mil reais, além de impostos e taxas – também entram na conta as bolsas de estudos, demais descontos concedidos a estudantes de baixa renda e o aumento das vagas nos últimos anos, o que tem gerado um equilíbrio maior nos cursos das mensalidades.

Segundo dados do Ministério das Relações Exteriores (MRE), cerca de 65 mil brasileiros estudam medicina na América Latina – número que representa mais de um terço do total de alunos de medicina que estudam no Brasil.

O valor das mensalidades praticados no Brasil, que podem passar de 10 mil reais, e a enorme concorrência por vagas são alguns dos motivadores que levam candidatos para estudar fora.