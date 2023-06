O ilustrado fórum de Gilmar Mendes em Lisboa

A 11ª edição do Fórum Juridico de Lisboa, capital de Portugal, será a maior e mais badalada de todos os tempos. Promovido pelo Instituto de Direito Público (IDP) do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o evento ocorrerá nos dias 26, 27 e 28 de junho na Universidade de Lisboa. O time de palestrantes conta com ministros do STF e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), alem de nomes como os de André Esteves, do BTG Pactual, o ex-presidente Michel Temer, e os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, e o CEO da Arko Advice, Murillo de Aragão. Na pauta estão os desafios do direito e da justiça frente ao surgimento da inteligência artificial.

