Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O Grupo Fleury, que atua no mercado de medicina diagnóstica, gastou 1,7 bilhão de reais com aquisições desde 2017, ano em que abriu o apetite para as compras. Desde então, foram dezessete negócios. E vem mais por aí.