O grande responsável pela ponte entre Lula e Henrique Meirelles

O endosso público do ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) só foi possível graças à iniciativa de um importante membro da chapa petista: o candidato a vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB). Em conversas com gestores do mercado financeiro, membros da campanha têm dito que partiu de Alckmin o convite e a ligação a Meirelles para integrar a mesa com os outros sete ex-presidenciáveis na última segunda-feira, 19. Como condição para tal apoio, o economista teria solicitado a oportunidade de discursar durante o evento. Segundo os interlocutores, ainda não teria sido acordada a participação de Meirelles em um eventual governo de Lula, e tampouco possíveis cargos para o ex-ministro exercer. Fato é que o aceno da campanha petista agradou bastante o mercado financeiro, que viu o dólar cair e a bolsa disparar depois do gesto se concretizar.

Siga o Radar Econômico no Twitter