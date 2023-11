O grande ponto de debate para redução no preço das passagens aéreas

O governo federal voltou a cobrar publicamente que as companhias aéreas cortem os preços das passagens aos consumidores. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que o programa Voa, Brasil, deve ter início em janeiro e revelou que as companhias vão apresentar um plano para reduzir seus preços. A primeira etapa do programa deve alcançar de 2 a 8 milhões de pessoas e contemplar aposentados e pensionistas. “Queremos combater preços abusivos. Não faz sentido os trechos subirem para 4 mil reais”, disse em entrevista à GloboNews.

O ponto de maior discussão para as companhias é o preço dos combustíveis. O querosene de aviação representa quase 50% das despesas do setor e os preços dispararam depois do início da guerra entre Rússia e Ucrânia. “Nós temos que revisitar a política de preços dos combustíveis no Brasil. Ser o país dos combustíveis mais caros do mundo não é bom para os brasileiros”, disse John Rodgerson, presidente da Azul Linhas Aéreas, em entrevista ao VEJA S/A no final de outubro.

