O gosto amargo na boca do mercado depois de semana positiva na bolsa

VEJA Mercado | Fechamento da semana | 23/05 a 27/05.

O Ibovespa fechou a semana em alta de 3,18%, aos 111.941 pontos, sua maior pontuação desde 20 de abril, numa semana ao estilo “a volta dos que não foram”. Em um respiro na guerra e nos efeitos macroeconômicos, como juros e inflação, nas bolsas, o mercado voltou suas atenções a empresas que pareciam esquecidas, como Banco do Brasil e Magalu. Enquanto o banco público pinta como uma das melhores alternativas no setor financeiro para os analistas, a varejista voltou a subir pela expectativa em torno do seu e-commerce. Só que no final das contas, ficou um gosto amargo na boca dos investidores. O governo federal trocou o presidente da Petrobras pela terceira vez na atual gestão e o temor por interferências na frequência de reajustes de combustíveis na empresa aumentou. Para piorar, a iminente falta de diesel no Brasil também pressionou os papéis na última sexta-feira, 27, quando a queda foi de mais de 4%. Enquanto isso, o dólar segue em queda. A moeda americana caiu 2,77% na semana, a 4,738 reais.

