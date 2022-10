O custo milionário de erro do governo durante a pandemia de Covid-19

Atualizado em 26 out 2022, 12h15 - Publicado em 26 out 2022, 12h14

O governo federal gastou 7,3 milhões de reais em 2020 e 152,9 milhões de reais em 2021 em indenizações com requisições administrativas. Nesse período, foram requisitados medicamentos, ventiladores pulmonares, oxigênio, máscaras, agulhas e seringas para atender as necessidades da situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional, provocada pela pandemia de Covid-19. Ao analisar a execução de despesas do Ministério da Saúde durante a pandemia, os auditores do Tribunal de Contas da União (TCU) identificaram a inexistência de padronização dos procedimentos internos para o cálculo e o pagamento da indenização aos fornecedores dos produtos ou serviços alcançados pela medida.

Por falta de norma, pagamentos foram feitos com critérios distintos para produtos similares e não foi observado o preço justo na definição dos valores a serem indenizados. O relatório denota, por exemplo, gastos de 97,6 milhões de reais com indenização de requisições de 1.805 ventiladores pulmonares. Os auditores alertaram que se tivesse sido adotado o critério da média ponderada dos valores encontrados na pesquisa de preços, cada aparelho sairia por 41,5 mil reais e a economia seria de 22,5 milhões de reais. O TCU recomendou à Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia que elabore normativo acerca da pesquisa de preços a ser utilizada em requisições administrativas para estabelecimento de justa indenização.



