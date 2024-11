O garanhão que promete brilhar no Rosewood

Na próxima segunda-feira o Monte Sião Haras, do Tocantins, vai realizar um leilão equino no hotel mais luxuoso de São Paulo, o Rosewood. A expectativa é de que o evento movimente mais de 200 milhões de reais em negócios e reúna famosos do agronegócio e do hipismo, como o medalhista olímpico Doda Miranda.

Um dos destaques do leilão será o garanhão Gênesis 66, recém-adquirido nos Estados Unidos, e que foi o mais novo equino a atingir 3 milhões de dólares em produção. Cada cobertura (dose de sêmen) do Gênesis 66, que atualmente é exportada para mais de 30 países, custa aproximadamente 100 mil reais. O cavalo tem mais de 1 041 filhos premiados em todo o mundo.