O futuro do presidente do BNDES de Bolsonaro depois de deixar o governo

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano, vai tirar os obrigatórios seis meses sabáticos ao deixar o governo. Depois, quer tocar projetos de cunho ambiental e voltados a sustentabilidade. Os aspectos ambientais foram motes da gestão do carioca à frente do banco de fomento, imprimindo as preocupações em relação às políticas ESG para a liberação de linhas de crédito para as empresas.

