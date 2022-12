O furacão Lula atravessa o mercado financeiro

Uma avalanche de notícias ligadas ao governo eleito atravessa o mercado financeiro. Na última terça-feira, 13, o índice Ibovespa fechou em queda de quase 2% depois da indicação do ex-ministro Aloizio Mercadante para a presidência do BNDES. No final da noite, a Câmara dos Deputados aprovou um texto que flexibiliza a Lei das Estatais para que a nomeação não seja contestada. A legislação prevê uma quarentena de três anos para que dirigentes de partidos políticos ou pessoas que trabalharam em campanha eleitoral possam assumir cargos na diretoria ou conselho das estatais, mas a Câmara aprovou uma redução para apenas 30 dias. A Lei das Estatais surgiu em 2016 como um importante mecanismo de combate à corrupção e de fortalecimento da governança dessas empresas. Tal mudança no artigo também permitiria a indicação do senador Jean Paul Prates (PT-RN) para a presidência da Petrobras. Por volta das 9h30, o dólar comercial abria o dia em alta de 0,75%, cotado a 5,356 reais. Os futuros americanos recuavam à espera da conclusão da reunião do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, sobre a política monetária do país.

