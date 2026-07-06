ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Imagem Blog

Radar Econômico

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças
Economia

O funil de R$ 110 bilhões no TCU

Sessões desta semana são vistas pelo governo como decisivas para destravar investimentos privados e sustentar a estratégia fiscal de 2026

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 jul 2026, 12h00
Foto: Samuel Figueira
Plenário do TCU (Samuel Figueira/TCU//)
Continua após publicidade
O funil de R$ 110 bilhões no TCU Priorize VEJA no Google

As sessões das Câmaras do TCU da próxima terça-feira, 7, ganharam status de prioridade máxima nos Ministérios da Fazenda e dos Transportes. O motivo vai além dos contratos de infraestrutura em análise: o governo aposta nas soluções consensuais conduzidas pela SecexConsensual como uma das principais ferramentas para destravar investimentos privados sem pressionar o Orçamento da União.

A lógica é simples. Em vez de ampliar investimentos públicos, o governo negocia a renovação ou a repactuação de concessões e condiciona a extensão dos contratos a novos aportes feitos pelas concessionárias. A equipe econômica trabalha com a meta de liberar cerca de 110 bilhões de reais por esse mecanismo, preservando espaço dentro das regras do arcabouço fiscal e impulsionando a atividade econômica no segundo semestre.

O caso mais sensível na pauta é o da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA). A proposta de renovação antecipada por 30 anos prevê 24 bilhões de reais em investimentos na malha ferroviária e 4,2 bilhões de reais em indenizações e compensações pela devolução de aproximadamente 3.100 quilômetros de trechos considerados antieconômicos.

Siga

O ponto de tensão é que o TCU vem endurecendo as condicionantes para homologar esses acordos. Na repactuação das concessões da BR-163/MT e da BR-230/PA, por exemplo, a Corte determinou a destinação de 852,5 milhões de reais para medidas socioambientais, incluindo compensações indígenas e obras de infraestrutura local.

Continua após a publicidade

Esse precedente passou a ser acompanhado de perto pelas concessionárias. A avaliação no setor é que, caso a mesma régua seja aplicada às novas renegociações, parte dos projetos poderá perder atratividade econômica, levando empresas a optar pela relicitação ou pela judicialização dos contratos.

Para o governo, esse seria o pior cenário. Além da renovação da FCA, a União pretende avançar em uma carteira de concessões que soma cerca de 396 bilhões de reais em investimentos previstos. Um eventual atraso comprometeria uma das principais apostas da equipe econômica para ampliar o investimento em infraestrutura sem elevar a despesa pública e dificultaria a estratégia de crescimento desenhada para este ano.

Publicidade
TAGS:
Ferrovia
TCU - Tribunal de Contas da União
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Multidão de pessoas em protesto na rua, com prédios e árvores ao fundo. À esquerda, texto branco UM PAÍS SE FORTALECE COM INFORMAÇÃO em fundo preto. À direita, texto Jornalismo de qualidade para entender o Brasil, o mundo e tomar decisões mais conscientes. e a palavra veja em vermelho, junto a várias capas da revista Veja em perspectivaMultidão de pessoas de costas, com braços levantados, em uma rua urbana com prédios altos e árvores. À direita, várias capas da revista Veja com diferentes manchetes e imagens.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA RELÂMPAGO

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).