O freio no otimismo nos EUA que deixou o mercado estagnado

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 18 de agosto.

Alguns integrantes do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) deram um passo para trás e frearam parte do otimismo nas bolsas nos últimos dias. Para eles, ainda não há evidências de que o problema da inflação foi solucionado e tampouco de que será possível evitar uma recessão durante as investidas para baixar os preços. O recado dos americanos que deixou os mercados estagnados, a volta da paridade entre o dólar e o euro e a empresa que salvou o índice Ibovespa são os assuntos do VEJA Mercado desta quinta-feira, 18.

