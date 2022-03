O fracasso de Biden ao tentar se aproximar da China para encerrar a guerra

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 18 de março.

O presidente americano Joe Biden e o presidente chinês Xi Jinping conversaram por mais de duas horas na tarde desta sexta-feira, mas não chegaram a lugar algum. Biden tentou convencer os chineses a pressionar os russos pelo fim da guerra, mas sem sucesso. O mercado financeiro largou de vez aquela tese de que os conflitos chegariam rapidamente ao fim. Prova disso é que o petróleo segue nas alturas, cotado a 110 dólares o barril, com o temor de que falte petróleo no mundo sem a produção russa, uma vez que as empresas do ocidente interromperam as compras como forma de retaliar os conflitos armados. Confira como foi a reunião entre Joe Biden e Xi Jinping e o dia no Ibovespa em mais uma edição em vídeo do VEJA Mercado.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.