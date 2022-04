O fracassado lobby da Abegás por Adriano Pires na Petrobras 

Assim que Adriano Pires foi nomeado para ocupar o cargo de presidente da Petrobras, a poderosa Associação das distribuidoras de gás (Abegás) começou a fazer lobby pelo seu nome. O presidente da entidade fez uma carta aos associados lembrando o quanto Pires contribuiu com as discussões da nova lei do gás e o quanto o consultor e a equipe da CBIE (a consultoria de Adriano) “contribuíam” com estudos, relatórios, publicações e participação na mídia falando dos assuntos de interesse da associação. A carta pede que as pessoas falem coisas positivas sobre Adriano Pires.

As relações com o mercado de gás evidenciaram um possível conflito de interesses e derrubaram Pires. O economista disse em carta ao Ministério que não teria tempo de se desvincular totalmente da CBIE e pelo que o Radar Econômico apurou ele teria que vender a empresa, que hoje também tem seu filho como sócio. A Abegás tem como associados as distribuidoras de gás de todo o país que hoje dependem basicamente do gás proveniente da Petrobras. Entre os principais nomes da associação estão empresas dos empresários Carlos Suarez e Rubens Ometto, do grupo Cosan.

