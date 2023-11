O feroz apetite dos estrangeiros em um único dia na bolsa de valores

O apetite dos investidores estrangeiros ao Brasil voltou a aumentar no início do mês de novembro. Depois de o mercado interpretar o mais recente comunicado do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, como uma sinalização de que os juros não devem mais subir por lá, os estrangeiros voltaram a mirar no mercado de renda variável e nas economias emergentes. A B3 publicou que somente na última sexta-feira, 3, quando o Ibovespa subiu 2,7%, os investidores externos aportam 1,6 bilhão de reais na bolsa brasileira. Para se ter uma ideia, foi registrada uma saída de 2,8 bilhões de reais no acumulado de outubro. No ano, o saldo é positivo em pouco mais de 7 bilhões de reais.

