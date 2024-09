O faturamento e os planos de expansão da Face Doctor no Brasil

A Face Doctor, rede especializada em rejuvenescimento facial, cresceu 68% em faturamento no primeiro semestre deste ano, com uma receita de 80 milhões de reais. O resultado positivo vai impulsionar a expansão da rede: a empresa irá investir cerca de 15 milhões de reais na abertura de novas lojas.

Atualmente a rede soma 150 unidades negociadas no Brasil. Recentemente teve abertura no Maranhão e para outubro estão previstas as inaugurações de duas unidades no estado de São Paulo e uma no Espírito Santo.