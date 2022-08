O fator Walmart na gangorra do mercado

Considerado um termômetro do consumo norte-americano, a rede Walmart reportou lucro de 5,15 bilhões de dólares no segundo trimestre do ano, o equivalente a 1,77 dólar por ação, acima do consenso de mercado que apontava lucro de 1,62 dólar por ação. Em julho, quando a varejista divulgou uma prévia dos números, as bolsas americanas afundaram e até mesmo as empresas brasileiras tombaram em meio ao temor de queda no consumo. Desta vez, os destaques foram para as vendas em lojas, que cresceram 6,5% na comparação anual, e para o comércio eletrônico, que subiu 12% no período. Os futuros americanos, que negociavam em queda, passaram a ser negociados em estabilidade, enquanto as ações do grupo no after-market sobem 3,5%. O futuro do Ibovespa aponta para mais um dia de alta.

