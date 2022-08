O fator que ofuscou o surpreendente lucro das empresas listadas em bolsa

Na reta final da temporada de resultados do segundo trimestre de 2022, a XP fez um balanço dos números divulgados e relatou que 73% das empresas listadas em bolsa apresentaram lucro operacional acima do esperado por seus analistas. Na outra ponta, 14% tiveram lucro em linha com as expectativas e 14% abaixo do esperado. Para a XP, os setores de transporte, petróleo e saúde foram as grandes surpresas positivas, enquanto as companhias de saneamento decepcionaram nos números. Quando a comparação é com o consenso de mercado compilado pela Bloomberg, cerca de 65% das empresas listadas tiveram lucro acima do esperado. Contudo, a performance do Ibovespa decepcionou bastante no período, e a razão para o humor pode ter estado fora do país. “O segundo trimestre foi marcado por crescentes preocupações com uma recessão, especialmente nos EUA. Como resultado, o índice Ibovespa caiu 17,9% em reais. Em dólares, a queda foi ainda mais acentuada, de 25,2%”, escreveram os analistas da XP.

Siga o Radar Econômico no Twitter