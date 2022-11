O fator político que ofusca o forte resultado da Petrobras

Depois de anunciar a distribuição de 43 bilhões de reais em dividendos aos seus acionistas, a Petrobras revelou seus resultados completos. A estatal lucrou 46 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2022, cerca de três bilhões acima do consenso de mercado. A cifra é 48% maior em relação ao mesmo período de 2021 e representa o melhor resultado de um terceiro trimestre da história da empresa. O preço médio do petróleo vendido pela companhia ficou na casa dos 98 dólares o barril no período, e a venda de combustíveis foi expressiva. O comércio de diesel disparou 71% e alcançou a marca de 61 bilhões de reais, enquanto a venda de gasolina subiu 21%, para o patamar de 21 bilhões de reais. “A Petrobras apresentou mais um trimestre de forte Ebitda, geração de caixa livre e pagamento de dividendos com uma sólida posição financeira”, avalia a XP Investimentos.

Só que por outro lado, os fatores políticos parecem ofuscar o novo resultado histórico da Petrobras. O ponto de interrogação sobre a equipe econômica do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e as críticas explícitas de membros do partido às políticas da estatal – especialmente a de dividendos –, como a deputada Gleisi Hoffmann, trazem insegurança aos investidores. “Os próximos passos da empresa precisam ser acompanhados de perto à medida que, por ora, o fluxo de notícia tem sido negativos para empresa. Uma mudança agressiva na orientação estratégica da empresa e alterações nas ‘linhas de defesa’ da mesma são pontos que podem nos levar a alterar a nossa recomendação para o papel”, alerta a Genial Investimentos. Por volta do meio-dia, os papéis da Petrobras recuavam 2%.

Siga o Radar Econômico no Twitter