O fator externo que pode acabar com lua de mel da bolsa

O payroll americano pode jogar um verdadeiro balde de água fria no mercado brasileiro. O novo arcabouço fiscal do país tem trazido uma onda de otimismo aos investidores, mas tudo pode ir por água abaixo em caso de superaquecimento do mercado de trabalho de americano. Caso os números de emprego do payroll americano venham muito fortes, o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) pode subir os juros de forma mais agressiva com o objetivo de esfriar a economia local e frear a inflação. Na véspera, o índice Ibovespa engatou marcha ré na reta final do pregão em razão desses temores. As bolsas asiáticas e europeias, assim como os futuros americanos e brasileiro, negociam em baixa na manhã desta sexta-feira, 10. No Brasil, a inflação medida pelo IPCA em fevereiro veio ligeiramente acima das expectativas. O mercado estimava alta de 0,80%, mas os preços subiram 0,84% no último mês.

Siga o Radar Econômico no Twitter