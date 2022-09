O fato novo no dia seguinte ao pior pregão em dois anos nos EUA

Os investidores amanhecem de ressaca depois de índices americanos, como o Nasdaq e o S&P 500, afundarem 5% e amargarem os piores tombos desde junho de 2020. As bolsas europeias e asiáticas estendem as perdas de terça-feira, 13, enquanto os futuros americanos registram leves altas, mas que nem de longe revertem as perdas desta segunda-feira 12. No Brasil, o fato novo no mercado é a decepção com a queda de 0,8% nas vendas do varejo em julho, na comparação com junho. A expectativa do mercado era de uma alta de 0,1%. “Os dados sugerem que a atividade está frágil e, não fosse o esforço fiscal em derrubar a gasolina, o resultado poderia ter sido ainda pior. Os dados também apontam para o fim da alta da Selic por mais que pese no cenário externo uma reprecificação dos juros nos EUA”, avalia André Perfeito, economista-chefe da Necton Investimentos.

Siga o Radar Econômico no Twitter