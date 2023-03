O fato novo na crise dos bancos que volta a assombrar as bolsas

As bolsas asiáticas e europeias, assim como os futuros americanos, negociam em forte baixa na manhã desta sexta-feira, 24. A euforia pelo afrouxamento no aperto monetário americano deu lugar a novas preocupações relacionadas à crise dos bancos. A secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, afirmou que os Estados Unidos podem levar anos para recompor suas reservas e que medidas de emergência podem ser adotadas novamente em razão da crise bancária. Além disso, as ações do Deutsche Bank caem mais de 10% na Alemanha depois de um aumento nos swaps de inadimplência de crédito, do banco. Esses swaps são considerados uma espécie de seguro para os detentores de títulos de uma empresa contra a sua inadimplência.

No Brasil, além do pessimismo externo que deve pesar sobre a bolsa, as tensões entre governo de Luiz Inácio Lula da Silva e o Banco Central prometem bastante volatilidade e aversão ao risco no mercado. O governo se mostrou bastante insatisfeito com a decisão da autarquia de manter os juros a 13,75% ao ano e de deixar aberta a possibilidade de novos aumentos ainda neste ano. O Ibovespa negocia abaixo dos 100 mil pontos, nas mínimas do ano e em seu pior patamar desde julho de 2022.

