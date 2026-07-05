O ‘fantasma’ do tatuzão assombra investimentos na Mooca
Empresários temem desapropriações por conta da extensão da linha 6
A possível extensão da Linha 6-Laranja do metrô até a Mooca começou a sair do PowerPoint — e já produz efeito colateral no mercado imobiliário e industrial da zona leste de São Paulo.
Nos bastidores, a Acciona, por meio da concessionária Linha Universidade, iniciou contatos informais com proprietários e empresas da região para agendar vistorias e sondagens técnicas de solo. O movimento, ainda preliminar, acendeu o alerta entre donos de galpões e indústrias tradicionais do bairro.
A chegada dos trilhos, caso se confirme, é vista como uma aposta de forte valorização no longo prazo. No curto prazo, porém, o fantasma das desapropriações por conta do traçado exato das eventuais futuras estações passou a congelar decisões de investimento. Empresários ouvidos sob reserva afirmam que projetos de modernização e expansão de plantas estão sendo segurados por medo de que os terrenos virem canteiros de obras, áreas de apoio ou poços de ventilação nos próximos anos.