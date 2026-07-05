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Economia

O ‘fantasma’ do tatuzão assombra investimentos na Mooca

Empresários temem desapropriações por conta da extensão da linha 6

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 jul 2026, 10h00
Obra da Linha 6 do Metrô, em São Paulo: aposta da espanhola Acciona no Brasil
Obra da Linha 6 do Metrô, em São Paulo: aposta da espanhola Acciona no Brasil (Marcelo S. Camargo/Governo SP/.)
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O ‘fantasma’ do tatuzão assombra investimentos na Mooca Priorize VEJA no Google

A possível extensão da Linha 6-Laranja do metrô até a Mooca começou a sair do PowerPoint — e já produz efeito colateral no mercado imobiliário e industrial da zona leste de São Paulo.

Nos bastidores, a Acciona, por meio da concessionária Linha Universidade, iniciou contatos informais com proprietários e empresas da região para agendar vistorias e sondagens técnicas de solo. O movimento, ainda preliminar, acendeu o alerta entre donos de galpões e indústrias tradicionais do bairro.

A chegada dos trilhos, caso se confirme, é vista como uma aposta de forte valorização no longo prazo. No curto prazo, porém, o fantasma das desapropriações por conta do traçado exato das eventuais futuras estações passou a congelar decisões de investimento. Empresários ouvidos sob reserva afirmam que projetos de modernização e expansão de plantas estão sendo segurados por medo de que os terrenos virem canteiros de obras, áreas de apoio ou poços de ventilação nos próximos anos.

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