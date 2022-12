O fantasma da recessão volta a assombrar os mercados

O fantasma da recessão voltou a assombrar os mercados. Nos Estados Unidos, a divulgação de indicadores importantes de emprego e serviços trouxeram aos investidores a leitura de que o Federal Reserve continuará a subir os juros no país até atingir níveis restritivos que podem provocar uma recessão no país. Na Europa, o economista-chefe do Banco Central Europeu, Philip Lane, afirmou que os juros devem subir várias vezes para conter a alta da inflação. Na segunda-feira, 6, os preços do petróleo tombaram 3% diante da perspectiva de uma brusca desaceleração nas economias e, por consequência, na demanda por commodities. Na manhã desta terça-feira, 7, as bolsas asiáticas e europeias negociavam em baixa, enquanto os futuros americanos operavam sem direção definida. No Brasil, o início da tramitação da PEC da Transição no Senado deve ser o grande destaque do dia para a bolsa.

