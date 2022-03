O exemplo do vice de FHC para um ministro que anseia a vice de Bolsonaro

Quando instado a comentar sobre movimentações eleitorais, um dos ministros de Jair Bolsonaro que pleiteiam o posto de vice-presidente na chapa do atual mandatário para a disputa da reeleição tergiversa sobre o pleito — mas dá sinais claros. Depois de negar qualquer mobilização pela cadeira de vice, é costumeiro ver este chefe de pasta elevar a figura do vice-presidente de Fernando Henrique Cardoso, Marco Maciel, como exemplo.

Segundo ele, Maciel era um vice discreto que comungava dos interesses de FHC e só falava em linha com o presidente. Emendando a linha de raciocínio, o ministro argumenta que o atual vice-presidente, Hamilton Mourão, mais atrapalha do que ajuda ao ser “independente demais”. As opiniões do vice, segundo esse ministro, seguem as visões particulares de Mourão, independentemente das vontades do governo. “Ele responde o que os jornalistas perguntam, não pode ser assim”, brinca.