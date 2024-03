O ex-ministro de Bolsonaro que costura acordo da Vale com governo Lula

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Um nome fundamental nas costuras de um possível acordo entre a Vale e o governo de Luiz Inácio Lula da Silva em torno da concessão de ferrovias tem um envolvimento peculiar com o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O responsável por boa parte das conversas tem sido o ex-ministro da Infraestrutura Marcelo Sampaio, que substituiu Tarcísio de Freitas no comando da pasta quando o atual governador de São Paulo deixou o posto para concorrer às eleições de 2022. Sampaio ocupa o cargo de diretor de Assuntos Regulatórios da Vale.

Em 8 de março, o Radar Econômico antecipou que as negociações entre a mineradora e o governo estavam avançadas. Na última quarta-feira 14, o ministro dos Transportes, Renan Filho, confirmou que m entrevista ao serviço de notícias Broadcast que o governo está perto de acordo com a Vale pela cobrança de 25,7 bilhões de reais em outorgas não pagas na renovação dos contratos das Estradas de Ferro Carajás e Vitória Minas. “O acordo está mais adiantado do que se imagina e será 100% resolvido nos próximos dias”, disse.