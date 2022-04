O estresse que tomou conta do mercado e fez o dólar subir em abril

VEJA Mercado | Fechamento da semana | 25/04 a 29/04.

O dólar avançou 3,85% no mês de abril e voltou a flertar com o patamar de 5 reais. A moeda americana fechou o mês cotada a 4,942 reais, enquanto a bolsa brasileira amargou seu pior mês desde março de 2020, quando derreteu por causa do início da pandemia de coronavírus. O Ibovespa recuou 10% em abril, aos 107.876 pontos. Tanto estresse é provocado pelos juros, principalmente os americanos, que devem subir de forma mais acelerada que o previsto e já tem tirado parte dos dólares das bolsas. Até a última quarta-feira, 27, os estrangeiros sacaram 5,3 bilhões de reais no acumulado do mês, é a primeira baixa mensal no ano também. Como pano de fundo dos juros, a superinflação provocada pela guerra na Ucrânia, que fez as commodities dispararem e os preços subirem.

