O estrelado rol de empresários que apostam em Tabata Amaral

Candidata à reeleição à Câmara dos Deputados, Tabata Amaral (PSB-SP) já recebeu mais de 1,5 milhão de reais em recursos para sua campanha. Entre os doadores, nomes de peso estrelam o rol de apostas na jovem deputada. São os casos de Arminio Fraga, ex-presidente do Banco Central, e o empresário Elie Horn, ex-presidente da Cyrela,que realizaram aportes de 100 mil reais cada um. Cândido Bracher, banqueiro que exerceu o cargo de presidente do Itaú Unibanco, doou 66 mil reais à candidata. Guilherme Leal, presidente do grupo Natura, aportou 50 mil reais para a candidatura de Tabata. Luiza Trajano, do Magazine Luiza, e Florián Bartunek, um dos maiores gestores de fundos do país, também contribuíram 100 mil reais cada. O fundo Constellation, de Bartunek, é sócio do empresário Jorge Paulo Lemann e administra investimentos do também empresário George Soros no Brasil.

