O estratégico por trás da expansão da Oncoclínicas para Arábia Saudita

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O grupo brasileiro Oncoclínicas, especializado no tratamento de câncer, investirá 20 milhões de dólares para abrir uma unidade em Riad, na Arábia Saudita. “Estamos expandindo para uma região que está em fase crítica do desenvolvimento da saúde”, diz Bruno Ferrari, presidente da companhia, que teve receita de 6 bilhões de reais no ano passado.

A investida internacional da Oncoclínicas será realizada em parceria com o conglomerado empresarial árabe Al Faisaliah. Será uma expansão agressiva nos próximos anos, com previsão de abertura de várias unidades. Segundo a Oncoclínicas, a receita potencial da empreitada é de 550 milhões de dólares.