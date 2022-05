O estrago que os analistas projetam na economia chinesa por causa da Covid

Os analistas do UBS BB revisaram a projeção de crescimento da economia chinesa depois dos surtos de coronavírus que provocaram o fechamento da economia local nos últimos meses. A previsão de crescimento anual saiu de 4,2% para 3%, na visão do banco. “A flexibilização adicional da política parece ser insuficiente para compensar completamente esse resultado, e a recuperação no terceiro trimestre pode ser superficial”, alertam os analistas. Nesta quarta-feira, 25, o minério de ferro no porto chinês de Qingdao fechou em alta de 1,16%, a 132,58 dólares a tonelada. Às 14h48, as ações da Vale, fortemente influenciadas pelos rumos da economia chinesa, subiam 0,48%.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.