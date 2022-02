O estrago nas ações da construtora que faz obra de metrô que desmoronou

As obras da Linha 6-Laranja do Metrô que fizeram parte do asfalto da pista local da Marginal Tietê ceder nesta terça-feira, 1°, não causaram estrago só na vida dos motoristas que por ali trafegam. A notícia atravessou rapidamente o Oceano Atlântico e fez desabar as ações da Acciona, a construtora responsável pela obra e que está listada na bolsa de Madrid, na Espanha. Logo depois do acidente, as ações chegaram a afundar quase 6%, e fecharam em queda de 3%. Em nota, a empresa disse que “todas as medidas de contingência já foram tomadas e que, por questão de segurança, a pista está parcialmente interditada”, mas não revelou as causas do acidente.

