O estágio das negociações entre o governo e o Flamengo por novo estádio

As negociações entre a Caixa Econômica Federal e o Flamengo em torno da cessão de um terreno no Gasômetro, na região portuária do Rio de Janeiro, para a construção de um novo estádio para o clube estão avançando. Em entrevista ao Radar Econômico, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, confirmou o interesse do clube no terreno e na construção do estádio. “Estamos interessados em comprar o terreno, fomos até a Caixa e eles ficaram de avaliar o valor e nos retornar. “Não sei de onde você teria a informação de que seria uma doação, mas, apesar de ser muito bem-vinda se ocorresse, nunca esteve na discussão”, disse.

A possibilidade de doação foi uma vontade expressa pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), pelo Twitter, mas não foi tópico nas discussões entre a nova presidente da Caixa, Daniella Marques, e Landim. Na reunião que tiveram na semana passada, Daniella exortou ao presidente do Flamengo o interesse em vender o terreno ao clube — iniciativa que colocou na conta do ministro da Economia, Paulo Guedes, de ceder os imóveis mantidos pela União e suas empresas. A Caixa ainda apura os valores para a venda do espaço ao Flamengo. “Apenas prometeram ‘para breve’”, diz o presidente do clube.