O espantoso resultado do show da Madonna para as empresas de ônibus

A ClickBus, maior plataforma de vendas de passagens rodoviárias do Brasil, registrou um impressionante crescimento de 182% nas vendas de bilhetes no final de semana em que ocorreu o show da cantora norte-americana Madonna. A comparação é com finais de semana comuns. O total de passagens vendidas no período equivale a 237 ônibus 100% ocupados por passageiros. A volta do Rio de Janeiro, no dia 5 de maio, teve número recorde de embarques, superando datas como o Carnaval de 2023 e o Réveillon de 2022.

