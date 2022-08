O esforço do Assaí para combater a fome no Brasil

A rede de atacarejo Assaí firmou uma parceria com a foodtech de impacto social Connecting Food para estimular a doação de alimentos para programas de combate à fome e às desigualdades sociais. Por meio desse projeto, intitulado “Pacto 15% com Fome”, uma iniciativa da ONG Ação da Cidadania, está prevista a doação de mais de 15 toneladas de alimentos por mês, o que pode complementar mais de 27 mil refeições com alimentos com alto valor nutricional. O objetivo é atender a 15 novas organizações da sociedade civil por mês. A contribuição pode ser realizada através da doação específica nos canais de captação on-line, divulgação das ações nas redes sociais e voluntariado do projeto.

