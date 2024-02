O equívoco de Haddad com reunião sem aval de Lira, na visão de aliados

Causou estranheza entre pessoas próximas do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o fato do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não ter falado com ele antes de convocar uma reunião para discutir a reoneração da folha com deputados. “É como se Lira tivesse chamado um secretário ou outro funcionário da Fazenda para conversar sem falar com Haddad antes”, diz uma pessoa próxima ao presidente da Câmara.

A reunião, que seria entre os ministros Haddad e Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e deputados da base do governo, constava na agenda do ministro da Fazenda para esta terça-feira, 6, mas foi cancelada após o discurso de Lira na abertura do ano legislativo. Em fala incisiva, o presidente da Câmara afirmou que matérias como a desoneração da folha de pagamentos não podem “retroceder” sem que haja uma ampla discussão entre o governo e o Legislativo.

