O enorme salto no otimismo do mercado com a bolsa brasileira

Os investidores brasileiros estão substancialmente mais otimistas com a bolsa brasileira. Esse é o resultado de uma pesquisa realizada pelo Itaú BBA com 42 investidores institucionais entre os dias 28 de junho e 4 de julho. O percentual de participantes que expressam uma visão otimista para o mercado local disparou de 28,9%, em janeiro, para 78,6%, seis meses depois. Nenhum dos entrevistados registrou visão negativa neste levantamento, contra um percentual de 28,9% em janeiro. “Curva de juros local e inflação foram vistos como os fatores mais importantes para o Brasil no mercado, seguidos pelo ímpeto de ganhos com a reforma tributária”, escreve o banco em material enviado a alguns clientes.

Siga o Radar Econômico no Twitter