Urnas eletrônicas estarão no centro de debate entre empresários e o TSE

Empresários e o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), estarão frente a frente em um almoço realizado pelo grupo Esfera Brasil, capitaneado pelo empresário João Camargo, em São Paulo no próximo dia 23 de setembro. O encontro estava previsto para a primeira quinzena do mês, mas Lewandowski — que assumiu o cargo de vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em agosto — pediu o adiamento para abaixar a poeira dos atos marcados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro para o 7 de setembro, Dia da Independência. Representantes do setor privado estão ávidos para ouvir de Lewandowski suas leituras e argumentos sobre o sistema eleitoral e a segurança das urnas — cuja segurança Bolsonaro põe em xeque corriqueiramente.

Siga o Radar Econômico no Twitter