O encontro de Ciro, Tasso e Camilo para inaugurar o Porto de Pecém 

A agenda política neste primeiro semestre de ano eleitoral por todo o país está dada: inaugurações e mais inaugurações. E nesta quinta-feira, a inauguração do Porto de Pecém foi palco de um palanque político diverso no Ceará: Ciro Gomes, presidenciável do PDT, Tasso Jereissati, senador pelo PSDB, e Camilo Santana, governador do estado pelo PT. As obras de expansão do porto tiveram mais de 770 milhões de reais de investimentos estaduais com ajuda do financiamento do BNDES. No discurso, Ciro quer reforçar a união dos três partidos. “Em 1994, quando governador, dei os primeiros passos para a os estudos da instalação do Porto na região do Pecém, Tasso Jereissati prosseguiu, iniciou as obras e inaugurou o Porto em 2002. Cid Gomes, a partir de 2008, iniciou e inaugurou parte das obras da primeira e segunda expansão do Porto, Camilo, deu prosseguimento também inaugurando mais quatro berços.”

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.