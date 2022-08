O “empurrão” de Doria para tornar a China o maior parceiro comercial de SP

As exportações do estado de São Paulo para a China cresceram 34,9% no primeiro semestre deste ano em comparação ao mesmo período do ano passado e movimentaram 6,3 bilhões de dólares. O valor supera em cerca de 50 milhões de dólares as vendas do estado para os Estados Unidos e transformou a China no maior parceiro comercial de São Paulo. O destaque é o agronegócio, principalmente o setor de proteína animal, segundo balanço realizado pela InvestSP, a agência de negócios do governo estadual.

A agência cuja atuação foi ampliada pelo ex-governador João Doria (PSDB). O escritório aberto em Xangai completa três anos nesta terça-feira, 9, e é apontado como um dos principais responsáveis pelo aumento das exportações. Está mesma unidade foi primordial, segundo a InvestSP, durante o período mais grave da pandemia do coronavírus. A autarquia facilitou o acordo entre gigante farmacêutica Sinovac e o Instituto Butantan para a produção da vacina CoronaVac, o que permitiu o início da imunização contra a Covid-19, em 2021.