O elogio de um expoente petista a Ciro Gomes

Ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) é “um dos homens mais inteligentes” do país. A avaliação é do governador do Ceará, Camilo Santana (PT), que participou de evento da Esfera Brasil realizado nesta segunda-feira, 14, em São Paulo. “Nós teremos um rico debate até a eleição. Isso faz parte da democracia. Teremos diversos candidatos – entre eles o Ciro, que é um homem preparado, um dos homens mais inteligente que conheço”, afirmou Santana. Ele afirmou que PT e PDT têm uma aliança “consolidada há muito tempo” no Ceará – a vice-governadora do Estado, professora Izolda Cela, é do PDT.

Para o governador cearense, os questionamentos feitos por Ciro ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fazem parte do debate e da democracia. “Espero que o país possa ter a maturidade para construir um caminho, e não continuar com o antagonismo que existe hoje. Claro que as divergências fazem parte da democracia – mas não é por isso que vamos deixar de construir os consensos em que acreditamos”, afirmou. O desafio para o próximo presidente da República será o de unificar o país, superando os atuais antagonismos “com respeito e construindo o diálogo”.