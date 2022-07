O elo entre a Petrobras e a China pela sustentabilidade

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira, 11, que fechou um empréstimo de 1,25 bilhão de dólares atrelado, pela primeira vez, às metas de sustentabilidade da empresa. O negócio foi fechado com três instituições bancárias, e uma delas, curiosamente, é chinesa: o Bank of China. A linha de crédito vence em julho de 2027 e tem custos competitivos em comparação aos referenciais de mercado, segunda a empresa. “A operação conta com mecanismos de incentivos para o atingimento dos compromissos de sustentabilidade, baseados nos indicadores de desempenho corporativos de intensidade de gases de efeito estufa (GEE), intensidade de GEE no refino e intensidade de metano”, diz a companhia. Às 11h20, as ações caíam 0,56%, em dia que o petróleo brent recua 2%, a 104,8 dólares o barril.

