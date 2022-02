O efeito prático da queda do dólar na inflação e no preço da gasolina

Às 16h12 desta terça-feira, o dólar estava cotado a 5,068 reais, o que representa uma desvalorização de mais de 10% da moeda americana frente ao real somente em 2022. Mas o que todo mundo quer saber é o efeito prático dessa queda no bolso das pessoas. Para alguns economistas, esse movimento ajuda a mitigar a alta dos preços de commodities como o petróleo e a carne no mercado internacional. “Não deve ser imediato, mas aos poucos a apreciação do real deve ser incorporada aos modelos econômicos fazendo com que as expectativas de inflação parem de piorar. Isso cria espaço para um ciclo de alta menos forte da Selic”, avalia André Perfeito, da Necton Investimentos. Pelas contas do economista, a alta de 24,7% do petróleo em dólar no acumulado do ano foi menor em real, cerca de 13%. Ou seja, a gasolina vai subir, mas menos do que tem subido o petróleo lá fora. No caso da carne, o preço do boi gordo subiu 3,3% em dólar, mas a desvalorização da moeda americana fez com que o preço caísse 6,3% em reais. A ver se os efeitos de um dólar mais baixo vão chegar mesmo nas prateleiras dos supermercados.

