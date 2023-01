O efeito ínfimo do erro crasso do Banco Central em dados de fluxo cambial

O Banco Central revisou o fluxo de entrada e saída de capital do Brasil em 2022 depois de identificar um erro na série histórica. O erro ocorreu nas contratações de câmbio para importação, que subiram de 238,1 bilhões de dólares para 250,2 bilhões, uma diferença de 12,8 bilhões. “Por falha na rotina de compilação, nem todos os códigos de natureza cambial que entraram em vigor em 2021 foram incluídos no processo de apuração das estatísticas de câmbio contratado”, disse o BC em nota. Dessa forma, o saldo do ano saiu do positivo para o negativo. A entrada líquida de 9,5 bilhões de dólares no país deu lugar a uma saída líquida de 3,2 bilhões. O erro é inédito e bilionário, porém traz poucos efeitos práticos para a economia. “É feio pra caramba. Eu ficaria mais preocupado se tivesse um problema no número de investimentos diretos. De qualquer forma, apesar de toda a feiura, essa correção não mexe no dólar e no mercado”, avalia o economista e consultor Alexandre Schwartsman, ex-diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central.

