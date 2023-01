O efeito inesperado de nova ameaça golpista e os riscos locais ao mercado

O mercado monitora hoje os desdobramentos da ameaça de novos atos golpistas e as medidas tomadas pelo governo e pelo STF para evitar um evento da mesma proporção de domingo. As questões fiscais e o os riscos inflacionários também continuam no radar dos investidores.

A inflação de 2022 ficou fora da meta e o Banco Central alertou, em carta aberta enviada ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o risco de estourar a meta novamente neste ano. O alerta diminui as expectativas de cortes na taxa de juros, a Selic, e deve impactar também as perspectivas para o crescimento econômico. Com o cenário interno mais desafiador, o mercado aguarda agora pelas primeiras medidas econômicas que devem ser anunciadas ainda esta semana por Fernando Haddad. Uma das esperadas é a volta da cobrança dos impostos sobre os combustíveis, para aliviar as contas públicas e diminuir o risco fiscal.